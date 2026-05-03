Le tennis a toujours vécu des périodes où un joueur pouvait dominer le circuit de façon outrancière. Mais il y avait quand même un petit secteur où ce champion invincible semblait un peu friable.
Ce fut le cas avec Pete Sampras, incapable de faire peur sur terre battue, tout comme Roger Federer lui aussi fragile sur l’argile. Quand à Rafael Nadal, il a été souvent rattrapé par des blessures en tout genre.
Reste donc le cas Novak Djokovic. Et il faut bien reconnaître que le Serbe a été le seul dont le parcours ressemble à celui de Sinner en 2026. En 2011, le Serbe n’avait connu que 6 défaites pour 70 victoires avec à la clé trois tournois du Grand Chelem (Australie, Wimbledon, US Open). En effet, Nole est resté invaincu jusqu’à la fameuse demi‐finale à Roland‐Garros face à Roger Federer monstrueux.
A l’époque, les fans se lassaient de cette efficacité et Novak n’était pas aimé pas grand monde.
Ne faisons pas la même erreur avec Jannik qui ne fait que son « boulot », fruit d’un travail acharné pour devenir le meilleur joueur de tennis possible.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 11:05