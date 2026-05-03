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Jannik Sinner, atten­tion à l’overdose…

Par
Laurent Trupiano
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Le tennis a toujours vécu des périodes où un joueur pouvait dominer le circuit de façon outran­cière. Mais il y avait quand même un petit secteur où ce cham­pion invin­cible semblait un peu friable. 

Ce fut le cas avec Pete Sampras, inca­pable de faire peur sur terre battue, tout comme Roger Federer lui aussi fragile sur l’ar­gile. Quand à Rafael Nadal, il a été souvent rattrapé par des bles­sures en tout genre. 

Reste donc le cas Novak Djokovic. Et il faut bien recon­naître que le Serbe a été le seul dont le parcours ressemble à celui de Sinner en 2026. En 2011, le Serbe n’avait connu que 6 défaites pour 70 victoires avec à la clé trois tour­nois du Grand Chelem (Australie, Wimbledon, US Open). En effet, Nole est resté invaincu jusqu’à la fameuse demi‐finale à Roland‐Garros face à Roger Federer monstrueux. 

A l’époque, les fans se lassaient de cette effi­ca­cité et Novak n’était pas aimé pas grand monde. 

Ne faisons pas la même erreur avec Jannik qui ne fait que son « boulot », fruit d’un travail acharné pour devenir le meilleur joueur de tennis possible.

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 11:05

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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