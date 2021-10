Fin septembre, Jérémy Chardy se livrait à l’Agence France Presse évoquant les effets secon­daires très impor­tants qu’il subis­sait après s’être vacciné.

Le Palois toujours aussi franc et sincère expli­quait aussi qu’il regret­tait fina­le­ment cette déci­sion et annon­çait en même temps la fin de sa saison car il ne pouvait plus s’en­traîner normalement.

Son annonce avait été reprise par tous les médias avant que le soufflé ne retombe aussi vite qu’il avait gonflé.

De notre côté, nous l’avions donc contacté dans la foulée pour en savoir plus mais surtout pour le soutenir dans cette épreuve. A ce jour, Jérémy Chardy ne nous a pas répondu. Par la suite, on nous a fait savoir qu’il ne voulait plus s’ex­primer sur le sujet.

Directeur du très beau tournoi chal­lenger Teréga Open Pau‐Pyrénées dont la 3ème édition se dérou­lera du 15 au 21 novembre 2021, Jérémy Chardy devrait donc être à nouveau « visible ».

Auteur d’un début de saison toni­truant, le Palois qui ne peut défendre ses chances depuis des mois plonge au clas­se­ment (NDLR : 87ème ce lundi), ce qui est forcé­ment très injuste.

Lui qui avait failli arrêter le tennis à cause de la pandémie fin 2020 après sa défaite à Roland‐Garros ne méri­tait pas tout cela.

Adoré par tous ses collègues circuit, Jérémy Chardy est un joueur authen­tique, acces­sible, avec une joie de vivre constant et communicante.

On a hâte d’en savoir plus sur son état de santé comme d’ailleurs celui des autres athlètes touchés par les effets secon­daire de la vacci­na­tion qui n’est pas visi­ble­ment pas un sujet qui inté­ressent beau­coup les médias « mainstream ».