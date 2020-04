Hier lors de leur live sur Instagram, Benoit Paire et Stan Wawrinka ont encore égayé notre confinement. Blagues potaches, sourires complices, les deux champions ont finalement trouvé leur rythme de croisière pour partager leur confinement qui est logiquement difficile à gérer.

On le sait Benoit Paire n’est pas un fou de l’entraînement et on suppose que cette période est la moins idéale pour lui car il « s’entraîne » en faisant des matchs comme il l’explique souvent.

Benoît Paire en est au moins au sixième sans compter toute les bières avant mais blague à part ça fait plaisir de voir un sportif pro ne pas se cacher et être dans filtre, t'aimes ou pas il reste lui même et authentique. Alcoolique ? Un peu 😂 pic.twitter.com/FPMZVvTvId — Massi (@MassiLiveBet) April 6, 2020

En fin de soirée, ce lundi, il a noyé son chagrin dans le Get 27 et il a fallu que Stan mette un terme pour que la soirée ne « dérive » pas car Benoit avait un petit coup dans l’aile mais rien de méchant.

Ce matin, sur son compte Instagram, l’Avignonnais a rectifié le tir avec un vrai message d’amour : le tennis me manque, et sur Twitter, il nous a proposé un point magique réalisé à Madrid. C’est tout ça Benoit Paire, de la générosité, du talent, et aussi un peu d’excès, certains diront la vie, et ils n’auront pas forcément tort.