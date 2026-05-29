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Kouame sur le Lenglen, un choix telle­ment logique sportivement !

Par
Laurent Trupiano
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Jeudi, au grès des rencontres dans les allées, nous croi­sons Rodolphe Gilbert.

Consultant Canal Plus International, ex‐61e mondial, on évoque avec lui sa carrière, sa victoire face à Boris Becker à Roland mais aussi son match sur le central face à Pete Sampras. Il nous explique alors que le Philippe‐Chatrier est un court complè­te­ment à part, que l’on met un temps fou à s’ha­bi­tuer et que sa gran­deur change fina­le­ment sa vision du jeu.

Une analyse qui nous conforte dans le choix fait par Amélie Mauresmo pour Moïse Kouamé qui a donc été programmé pour son troi­sième tour contre Alejandro Tabilo (36e mondial) sur le Suzanne Lenglen, le court de son exploit de jeudi.

Un temps, ce choix était aussi celui de Caroline Garcia qui adorait cette enceinte et qui avait un peu « peur » du central.

Moïse sera donc sur ses terres, il n’ar­ri­vera pas en terre inconnue, une façon de maxi­miser ses chances de réussite.

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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