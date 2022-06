D’autres joueurs auraient crié au scan­dale, auraient « pourri » l’ar­bitre pendant des minutes entières, seraient allés cher­cher le super­vi­seur, auraient pris le public comme témoin etc etc..

« Davido » a simple­ment accepté la sentence en prenant le temps de réaliser ce qui lui arrivait.

Pas un bruit, pas un mot dur, juste une serviette dans laquelle il tentait de se calmer et de rela­ti­viser. Une atti­tude exem­plaire surtout après une telle bataille se termi­nant par une « queue de poison ».

En confé­rence de presse, l’Espagnol a eu la même atti­tude, celle d’un champion.

« J’ai fait une erreur et je l’ac­cepte. On apprend de ces choses. Je vais essayer de ne pas les laisser se produire à l’avenir. Cela a été trois heures et demie de bataille et finir comme ça n’est pas vrai­ment cool, mais au final je suis content de ma perfor­mance et c’est ce que je vais garder en tête », diffi­cile d’avoir plus de fair play et de « classe ». Merci Davido…