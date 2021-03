La RTBF propose une forme de compi­la­tion des frasques de Benoit Paire depuis qu’il a débuté sa carrière.

Ce travail fasti­dieux est à saluer car cela permet de comprendre comment Benoit s’est construit alors même qu’il a été l’un des rares joueurs à avoir été évincé du glorieux Saint des saints Centre National d’entrainement.

L’auteur revient aussi sur la mémo­rable passe d’armes avec Llodra, ça tombe bien c’était à Miami en 2013.

L’auteur attendri qui a fait un sacré boulot, tente en fin de texte de « défendre » notre Avignonnais en deux phrases bien pesées, certains ne seront pas forcé­ment d’ac­cord : « Et même si on s’est tous surpris à adorer le détester, Paire reste un formi­dable anima­teur. Une énigme, capable du meilleur mais souvent du pire, un extra‐terrestre, un vent de fraî­cheur dans un monde où on ne peut souvent plus rien dire. Et le voir à ce point abattu n’est évidem­ment pas gai »