Alors que nous vous annon­cions lors de Roland‐Garros en exclu­si­vité la fin de la colla­bo­ra­tion d’Holger Rune avec son coach de toujours Lars Christensen, le voilà qui est de retour à l’oc­ca­sion du tournoi du Quenn’s où Holger a remporté son premier match sur gazon.

C’est assez surpre­nant car nous avions bien vérifié notre infor­ma­tion et nos sources ne peuvent être remises en cause. Cela veut clai­re­ment dire que lors de Roland‐Garros, tout n’a pas été tota­le­ment parfait et que le retour de Lars qui n’était pas prévu est un nouveau épisode de la sage Rune avec son « coaching ».

Maintenant, on attend avec impa­tience la compo­si­tion de sa box pour Wimbledon car pour dire a vérité Patrick Mouratoglou était aussi mobi­lisé par son gala de charité.

Gala qui lui permet notam­ment de lever des fonds pour sa fonda­tion. Fondation qui a par exemple soutenu Hoger Rune depuis ses débuts, la boucle est bouclée…