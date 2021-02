Maintenant que tout est fini, les paroles se délient et le témoi­gnage de Craig Tiley, le direc­teur de l’Open d’Australie est édi­fiant. Il faut dire qu’il ne s’est pas ménagé.

Au final, peu de som­meil, du stress, et beau­coup de kilos de per­du : « Mon niveau de som­meil a été infé­rieur à la nor­male et j’ai per­du du poids à cause du stress. J’ai été inon­dé d’ap­pels. Il y avait beau­coup de plaintes à pro­pos de beau­coup de choses. Nous essayions sim­ple­ment de faire de notre mieux. J’ai donc pris la déci­sion d’être franc et de prendre la pres­sion de tout le monde. Mais c’é­tait 15 jours d’af­fi­lée et au final j’é­tais épui­sé » a avoué Craig.

D’autant que tout ne s’est pas pas­sé comme pré­vu : « J’étais seul à la mai­son parce que le stress était trop impor­tant à rame­ner et je ne vou­lais pas faire subir cela à ma famille. Je n’ai jamais, men­ta­le­ment, jeté l’é­ponge. Notamment quand les vols ont été inter­rom­pus, lors­qu’un employé de l’hô­tel a été tes­té posi­tif, que nous avons dû arrê­ter pen­dant un jour et tes­ter tout le monde. Le ver­rouillage pen­dant cinq jours pen­dant le tour­noi, les gens du stade qu’il fal­lait éva­cuer, à minuit, non vrai­ment, je n’ai jamais abandonné. »