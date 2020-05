Il a suffi d’une phrase autour du huis clos possible à Roland-Garros du président de la Fédération française de tennis dans le Journal du Dimanche pour que le débat soit relancé.

Aujourd’hui, L’Equipe a donc consacré une page sur le sujet avec les avis éclairés de Caroline Garcia, Julien Benneteau, Fabrice Santoro, Arnaud Clément voire de Lionel Chamoulaud. Tout le monde tire dans la même direction et enfonce presque une porte ouverte en expliquant que sans le public le tennis n’a pas la même saveur, ni la même intensité. Bref que le haut niveau se nourrit des fans, qu’ils font partie du spectacle et que sans eux la « prestation » n’a pas la même saveur. Difficile en effet de dire le contraire.

Mais la question est finalement plus simple : que faut-il sacrifier ? Et quelles pourraient être les conséquences d’un Roland-Garros à huis clos ? Non pas économiquement, car ce débat est maintenant compris sur son rôle dans l’écosystème tricolore. Quelles seraient les répercussions en terme d’image d’un tournoi avec les tribunes vides et le bruit de la balle qui raisonne dans un court central silencieux ?

On risque vite de le savoir car si le calendrier de la pandémie continue sur ce rythme, il est certain que d’autres organisateurs prendront le risque avant Roland-Garros et que l’on pourra alors tirer un bilan de ces expériences et peut-être habituer le public, ou au contraire, ne pas s’engager sur sur chemin. Le débat est éternel.