Roger au Met, Roger dans un train, Roger dans un magasin Uniqlo, chaque jour suffit presque à sa peine et en bon « marke­ting player » le joueur suisse essaye donc de gérer sa noto­riété et surtout de faire perpé­tuer sa légende.

Si effec­ti­ve­ment Roger était connu pour son art de la commu­ni­ca­tion, il l’était aussi pour son art tennistique.

Aujourd’hui, alors que cela fait six mois qu’il n’est plus dans le circuit, on ne voit pas venir le moindre projet où le Maestro pour­rait s’im­pli­quer dans son sport préféré hormis pour faire fruc­ti­fier ses intérêts.

Coaching, soutien de son sport en Suisse, créa­tion d’une académie, reprise d’un tournoi, les pistes sont nombreuses pour tenter de redonner un peu au tennis.

C’est par exemple ce que tente de faire un Jo‐Wilfried Tsonga en étant devenu action­naire de l’Open 13, du Moselle Open et de l’Open Parc alors qu’il est entrain de construire un complexe de « fou » près de Lyon. Et pour­tant Jo n’a pas l’as­sise finan­cière, ni l’aura du plus grand joueur de tous les temps.

Alors certains nous parle­ront de la Laver Cup ou encore de On Running, ils n’au­ront pas forcé­ment torts, mais cela nous semble un peu insuf­fi­sant pour un joueur qui a autant marqué l’his­toire du tennis.