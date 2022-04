Absent des courts mais présent sur les réseaux sociaux, le Suisse a encore donné une leçon de marke­ting à tous ses collègues de travail qui usent et abusent des « posts » sans saveur ou de selfies outran­ciers. Roger est un maitre tacti­cien et quand il s’ex­prime cela est rare­ment pour rien.

Dernièrement à la rédac­tion de Welovetennis, nous avions été vrai­ment surpris par sa soudaine gesti­cu­la­tion média­tique symbo­lisée par sa vidéo où on le voyait dans une salle de musculation.

Voir le maestro en sueur n’est pas commun et ne rentre pas logi­que­ment dans sa ligne éditoriale.

Je me souviens à ce propos de la remarque d’un photo­graphe qui travaillait à l’époque pour un grand horloger suisse et qui m’avait confié : « C’est très dur car il ne faut pas que l’on voit une goutte de sueur sur les clichés ». Heureusement photo­shop est effi­cace et Roger reste malgré n’im­porte quelle circons­tance assez photogénique.

Mais je m’égare et reve­nons à cette petite frénésie média­tique puisque après cette vidéo « musclée », le Roi en postait une nouvelle où on le voyait réaliser un exer­cice bien connu pour travailler sa vitesse de pied.

Vitesse de pied et visi­bi­lité maximum pour sa nouvelle créa­tion : la chaus­sure tech­nique de tennis Roger Pro de chez On Running.

Enfin, cela on l’a compris hier quand l’an­nonce offi­cielle du lance­ment de la commer­cia­li­sa­tion a été validée par Roger en personne.

Rien à dire, il existe aussi un génie marke­ting suisse.

Dans ce domaine, quel que soit son palmarès, il restera éter­nel­le­ment le GOAT, celui qui vous prend par le coeur et la main pour vous amener devant la porte de son magasin.