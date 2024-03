Forcément la disqua­li­fi­ca­tion d’Andrey Rublev a engendré une levée de boucliers des joueurs, obser­va­teurs, et spécia­listes faisant partie de la fameuse famille du tennis.

Tous défendent forcé­ment le joueur russe et profitent même de cette occa­sion pour nous expli­quer que cet inci­dent confirme bien que les juges de ligne ne sont pas faibles, mieux, qu’ils seraient la source de bien des problèmes.

Ils oublient juste de préciser que Rublev a tout simple­ment insulté un arbitre dans sa langue natale pour lâcher ses nerfs alors qu’il ne sait toujours pas contrôler ses émotions. Pris la main dans le sac à la surprise géné­rale, il a alors repris son fameux visage d’en­fant, mais il était trop tard.

Adulés, fortunés, « starisés », il arrive que les cham­pions perdent les pédales.

On aime­rait juste qu’ils assument leur geste et que la famille du tennis, plutôt que les défendre systé­ma­ti­que­ment, analyse les faits avec un peu plus de recul. Au final, il ne s’agis­sait fina­le­ment que de la demi‐finale d’un ATP 500 orga­nisée dans le désert.…