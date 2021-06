On peut accuser le grand capital et essayer de vouloir changer les choses, il y a une donnée qui a permis au tennis de devenir un sport plané­taire, ce sont les droits TV.

Amazon a payé cher sa « night session » et son court Simonne Mathieu, il est presque logique qu’elle soit récompensée.

Là, où cette année cela devient inac­cep­table, c’est que ces fameuses night sessions se jouent à huis‐clos. Et il faut bien avouer et recon­naître que sans cette donnée inha­bi­tuelle, le match entre Gasquet et Nadal mérite large­ment cette position.

Après, l’autre incon­gruité, c’est qu’au­jourd’hui l’Espagnol fête ses 35 ans et l’on a déjà froid dans le dos à l’idée que les orga­ni­sa­teurs puissent lui amener un gâteau sur le court à la fin de la rencontre.

D’autant que si le match dure un peu trop long­temps, après avoir raté une belle fête, on passe­rait même à côté de la vraie date anniversaire.