Il y a toujours eu des disci­plines déri­vées du tennis.

Certaines sont parve­nues à s’im­poser d’autres se sont éteintes.

Aujourd’hui, alors que l’Europe s’embrase pour le padel, les Etats‐Unis tentent eux de nous convaincre que le Pickleball a un avenir.

Or si le Padel est complexe, sportif, tactique et stra­té­gique, le Pickelball n’ins­pire pas grand chose sauf le fait qu’il peut se prati­quer quand on a presque aucune condi­tion physique. D’ailleurs, on peut même se poser la ques­tion de savoir si ce n’est pas fina­le­ment cela la clé de son succès outre‐atlantique.

NBA Champion. Pickleball specia­list.



Dirk can do it all 👏



(via @PPAtour)pic.twitter.com/DdIEhi2ap3 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 14, 2022

Et on abor­dera même pas l’idée du contact/balle, car là aussi on est plus proche du jokari de plage qu’un sport de raquettes. Bref, le Pickleball, c’est non merci !