Les forfaits pour les Jeux Olympiques de Tokyo se ramassent à la pelle en ce moment. C’est Nadal qui a donné le tempo suivi de Thiem, Shapovalov, Pella, Bautista.

D’autres devraient suivre déva­lo­ri­sant un peu plus cette compé­ti­tion qui a eu tant de mal à revenir dans le concert olym­pique. A ce sujet là, on se souvient tous, nous les vieux bris­cards de la perfor­mance « ridi­cule » d’un certain Henri Leconte en 1988 à Séoul alors que le tennis fêtait son come‐back.

Si d’un côté l’amour du maillot semble essen­tiel, on pense ici aux dernières décla­ra­tions de Nicolas Mahut après son succès en double à Roland‐Garros ou encore à l’achar­ne­ment de Del Potro pour revenir en forme, d’autres person­na­lités du circuit semblent plus se préoc­cuper de leur calen­drier ATP, du prize money, et de leur confort.

A ce sujet, on ne citera pas Nadal qui a déjà beau­coup donné pour la nation mais plutôt Dominic Thiem qui a quelques heures d’écart annonce une signa­ture avec le groupe peu recom­man­dable Kosmos avant de trouver une excuse « vaseuse » pour faire l’im­passe sur Tokyo alors qu’il était un membre immi­nent de la délé­ga­tion autrichienne.