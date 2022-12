L’annonce de l’ar­rivée d’Ivan Ljubicic dans le giron fédéral est fina­le­ment un vrai évène­ment car c’est la première fois qu’un tech­ni­cien étranger de ce niveau vient gonfler le staff tech­nique tricolore.

Auréolé de son expé­rience près du roi Federer, Ivan est très attendu même si sa venue a fait grincer quelques dents.

Il est vrai que le Croate n’a pas un passé de forma­teur et même si l’on ne peut remettre en cause son exper­tise acquise au cours des années passées dans le team de Roger, il y a une vraie distance entre donner des conseils à un joueur aussi talen­tueux que le Suisse et partir à la recherche des futures pépites de l’hexagone.

Dans ses premières prises de paroles, Ivan a évoqué l’idée de faire ce fameux « audit » où le consul­tant évalue le « mal » en espé­rant y apporter des solu­tions claires et précises.

Vaste programme qui va lui faire gagner du temps avant que l’on puisse « enfin » lui demander de rendre des comptes.

Si avec Roger un « licen­cie­ment » aurait été plutôt bien vécu vu l’aura de son poulain, ce ne sera sûre­ment pas le cas si la Fédération Française de Tennis décide de sanc­tionner le grand Ivan pour manque de résultats.