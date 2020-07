Beaucoup d’observateurs attendaient les organisateurs de l’UTS au coin du feu comme l’on dit. La finale d’hier a encore prouvé que cette compétition avait trouvé son rythme de croisière, que les innovations programmées donnaient du « piquant », rajoutaient du suspens.

Si lors des week-end de duels tous les participants n’avaient pas les mêmes intentions, il est clair qu’une grande partie ont pris la chose très au sérieux.

Ce sont d’ailleurs eux qui se sont trouvés dans le « final four ».

Maintenant reste à savoir si ce format peut perdurer quand le tour aura repris. Selon Patrick Mouratoglou c’est dans les tuyaux.

Le dernier point plutôt crucial qui aurait encore pu apporter un vrai plus, c’est la présence d’un public. Rien que pour cela, on a bien envie de revoir l’UTS, car son format est idéal pour des réactions plus ou moins hystériques des fans.