C’est donc un mercredi 3 Novembre 2020 dans un Bercy vide, et pendant une pandémie que Rafael Nadal a signé sa 1000ème victoire sur le circuit.

Il rejoint d’autres grandes stars du tennis.

Il est maintenant assis aux côtés de Roger Federer, Jimmy Connors, Ivan Lendl.

En Mars 2009, nous avions édité « le Monde de Rafael Nadal ». Dans cet ouvrage écrit en collaboration avec Toni Nadal et Luca Appino, nous avions sélectionné 30 moments de la vie de Rafa qui symbolisaient ses objectifs, ses envies, et son ambition.

Page 16, dans le chapitre « Objectifs », la fin d’un repas de la famille Nadal résume bien le chemin parcouru par l’Espagnol pour atteindre les 1000 succès sur le circuit.

Au lendemain de cet exploit, nous avons décidé de vous la retranscrire dans son intégralité.

Manacor, Juillet 1997



Rafael est le nouveau champion d’Europe d’Espagne chez les moins de 12 ans.

Le samedi suivant ce titre, comme de coutume, toute la famille Nadal est réunie pour le déjeuner. Dans la semaine , Toni, qui a une idée derrière la tête, avait demandé à la fédération espagnole de lui transmettre la liste des 25 noms qui ont précédé Rafa au palmarès. A la fin du repas, au moment du dessert, Toni sort sa liste, s’adresse à Rafa, et interroge le champion en herbe à haute voix :

Rafa, Miguel Perez, tu le connais

Non

Ah, pourtant, il a été champion d’Espagne des moins de 12 ans

Rafa, Juan Ramos ?

Non

Champion d’Espagne des – 12 ans

Pedro Riera ?

Non

Champion d’Espagne des – 12 ans

Sergi Bruguera

Oui

Toni est allé jusqu’au bout de sa liste des 25 noms et à la grande surprise de toute la famille et de Rafa, à peine 20 % des nomes cités étaient connus comme par exemple Alex Corretja, ou encore Alberto Martin. Toni profite donc de cet instant pour faire remarquer à Rafa mais aussi à ses proches que ce titre n’est qu’une petite étape. Que pour devenir un grand champion, le chemin est encore long. Que le pourcentage de réussite est du même ordre que pour cette liste, à savoir pas plus de 20 %.