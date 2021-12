Au mois de décembre, c’est la défer­lante des « exhi­bi­tions » made in France.

Il y a celles qui sont récentes et qui réunissent sur un week‐end, des passionnés, des fans autour d’une compé­ti­tion festive où le niveau de tennis n’est pas l’enjeu majeur.

L’idée est de proposer du spec­tacle avec des « stars » venues avec un beau chèque et de divertir une popu­la­tion qui n’a pas eu l’oc­ca­sion de se rendre sur un tournoi clas­sique comme un chal­lenger ou un ATP250.

Le « deal » est alors de consti­tuer un beau plateau pour attirer la foule mais aussi les spon­sors locaux.

Les orga­ni­sa­teurs sont souvent des béné­voles atten­tionnés, créa­tifs et qui au fil des années deviennent donc des sacrés orga­ni­sa­teurs. On citera dans ce domaine l’Open de Bourg de Péage par exemple.

D’autres vont encore plus loin dans leur démarche comme c’est le cas à l’Open de Caen dont la version au Zénith est l’apogée du tournoi du TC Caen permet­tant à des joueurs NC, 4ème série, 3ème série, etc, de jouer la finale de leur caté­gorie sur le central, devant des meilleurs de spec­ta­teurs venus voir les « pros ».

Jusqu’ici tout va bien, sauf quand les « pros » après avoir rempli leurs quotas de selfies proposent un tennis pas toujours digne de leur rang.

On a abso­lu­ment rien contre Jules Marie qui est un amou­reux passionné et dont la carrière est plus qu’honorable.

Mais avouez que le voir « perfer » face Hoang, Pouille, Goffin puis remporter le titre face à Humbert qui jette l’éponge pour un mal de dos à un set partout, cela ternit un peu cette formi­dable fête populaire.

Ce grand cirque d’hiver continue la semaine prochaine avec l’ex­hi­bi­tion orga­nisée dans l’écrin de la Kinder Arena à Rouen, là aussi, des grands noms sont annoncés, et le pied du sapin sera bien garni…