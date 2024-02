On le sait le rôle du coach est primor­dial dans le haut‐niveau. C’est souvent ce qui fait la diffé­rence pour gravir des éche­lons. L’association entre Ugo Humbert et Jérémy Chardy en est l’exemple parfait. D’ailleurs, les statis­tiques de leur colla­bo­ra­tion sont plus que probantes.

🎾 Depuis que Ugo Humbert 🇨🇵 a pris Jéremy Chardy comme coach :



- De la 157e à la 18e place mondiale

- 81 victoires pour 38 défaites

- 2 titres en ATP 250

- 3 titres en Challenger



La magie paloise ✨

(📸 IG @jimchardy) pic.twitter.com/N8hzmaXrhL — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) February 11, 2024 Le début de cette « osmose » a eu lieu à Tokyo en 2021 lors des Jeux Olympiques, les deux cham­pions avaient fait connais­sance alors que « Jérém » était encore en action.

Absent cette semaine à Marseille car occupé à orga­niser l’étape de l’UTS à Oslo, Jérémy Chardy a d’ores et déjà « réussi » sa reconversion.