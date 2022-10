Hier, nous avons publié un article où le frère de Sascha reve­nait sur la place de numéro 1 mondial de Carlos Alcaraz.

Mischa remet­tait en cause sa « valeur » en expli­quant que la saison avait été spéciale notam­ment tron­quée par le Covid mais aussi le fait que certains joueurs n’avaient pas été présents sur certains tournois.

Enfin l’autre argu­ment mis en avant était une conver­sa­tion avec Dimitrov. En effet, le Bulgare lui aurait dit qu’une saison avec 7000 points en poche, il n’avait pas été mieux que 7ème au clas­se­ment mondial.

Or, le compte très précis et perfor­mant Jeu, Set et Maths a mené l’en­quête et les résul­tats de cette inves­ti­ga­tion sont irréfutable.

Au maximum, Grigor Dimitrov a détenu 5 150 points. Il était alors 3ème joueur mondial. Il serait 4ème mondial aujourd’hui avec ce nombre de points.



Lorsqu’il était N°7 mondial, il n’a jamais détenu plus de 3 755 points. #FactChecking https://t.co/jPbvDs95Op — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 2, 2022

Alors soit Mischa a inventé cette conver­sa­tion, soit Dimitrov n’a pas la mémoire des chiffres, à vous de choisir et merci à Jeu, Set et Maths.