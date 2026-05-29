Evidemment Moïse Kouamé a fait la une ce matin de l’Equipe. On a envie de dire que c’est logique vu son âge et le déroulé du match.

Maintenant, il faut que le Tricolore puisse faire la part des choses et revenir à une forme de réalité d’au­tant qu’il va affronter au 3ème tour le Chilien gaucher Alejandro Tabilo qui est frin­gant puisque Valentin Vacherot blessé au pied lui a permis de se reposer.

Si son mental et le public restent des soutiens forts, il est clair que le tennis est aussi un sport tech­nique et tactique et Moîse sera plus « désarmé » face à Tabilo que par sa victime du jour Daniel Vallejo.

Mais ne boudons pas notre plaisir, Moïse a fait preuve d’un courage assez excep­tionnel dans l’ul­time manche en reve­nant de 2–5, et aussi dans le super tie‐break où il aurait pu craquer quand son adver­saire est revenu de 1–6 à 6 partout.

Reste à savoir le choix que fera Amélie en terme de program­ma­tion. On espère qu’elle lais­sera Moïse sur le Lenglen histoire de ne pas rajouter un souci supplé­men­taire à notre espoir qui devra en résoudre pas mal face à un joueur qui a déjà été 19ème mondial et qui a remporté 3 titres sur le tour.

L’an dernier, Loïs Boisson était parvenue à se hisser en demi‐finale en surfant sur une vague de fou autour d’elle. Si le cas Moïse est diffé­rent au départ, l’energie semble iden­tique. Moîse doit s’en inspirer car Loïs est entrée sur le court au fil des tours face à des adver­saire de plus en plus forts mais elle a toujours su rester dans sa bulle.