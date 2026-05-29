Evidemment Moïse Kouamé a fait la une ce matin de l’Equipe. On a envie de dire que c’est logique vu son âge et le déroulé du match.
Maintenant, il faut que le Tricolore puisse faire la part des choses et revenir à une forme de réalité d’autant qu’il va affronter au 3ème tour le Chilien gaucher Alejandro Tabilo qui est fringant puisque Valentin Vacherot blessé au pied lui a permis de se reposer.
Si son mental et le public restent des soutiens forts, il est clair que le tennis est aussi un sport technique et tactique et Moîse sera plus « désarmé » face à Tabilo que par sa victime du jour Daniel Vallejo.
Mais ne boudons pas notre plaisir, Moïse a fait preuve d’un courage assez exceptionnel dans l’ultime manche en revenant de 2–5, et aussi dans le super tie‐break où il aurait pu craquer quand son adversaire est revenu de 1–6 à 6 partout.
Reste à savoir le choix que fera Amélie en terme de programmation. On espère qu’elle laissera Moïse sur le Lenglen histoire de ne pas rajouter un souci supplémentaire à notre espoir qui devra en résoudre pas mal face à un joueur qui a déjà été 19ème mondial et qui a remporté 3 titres sur le tour.
L’an dernier, Loïs Boisson était parvenue à se hisser en demi‐finale en surfant sur une vague de fou autour d’elle. Si le cas Moïse est différent au départ, l’energie semble identique. Moîse doit s’en inspirer car Loïs est entrée sur le court au fil des tours face à des adversaire de plus en plus forts mais elle a toujours su rester dans sa bulle.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 09:20