On veut bien croire qu’enchainer deux victoires sur des 15.000 sur le circuit ITF à seize ans soit positif et enthousiasmant mais l’on a aussi l’impression que la machine est entrain de s’emballer alors même que l’on est au début du début.
Par le passé, on s’est inventé pas mal de champions avant même qu’il ne parvienne à vraiment percé. La liste est longue des espoirs tricolores qui se sont arrêté aux portes du vrai circuit et d’un vrai palmarès.
Bien sûr que Kouamé a du potentiel, un avenir, c’est une évidence mais laissons‐le faire sa route tranquillement sans commenter toutes ses performances. Son envie est de devenir une grande star et sa vie tourne autour du tennis depuis que sa maman a décidé de lui mettre une raquette dans la main.
Son physique, sa gentillesse doivent plus permettre de prendre du recul et même si la France attend depuis des lustres un très très grand champion, il serait sain de ne pas mettre trop de pression sur un gamin qui a 16 ans et qui a encore beaucoup de choses à apprendre avant que l’on puisse imaginer le voir défier les plus grands.
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 08:38