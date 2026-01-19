On veut bien croire qu’en­chainer deux victoires sur des 15.000 sur le circuit ITF à seize ans soit positif et enthou­sias­mant mais l’on a aussi l’im­pres­sion que la machine est entrain de s’emballer alors même que l’on est au début du début.

Par le passé, on s’est inventé pas mal de cham­pions avant même qu’il ne parvienne à vrai­ment percé. La liste est longue des espoirs trico­lores qui se sont arrêté aux portes du vrai circuit et d’un vrai palmarès.

Bien sûr que Kouamé a du poten­tiel, un avenir, c’est une évidence mais laissons‐le faire sa route tran­quille­ment sans commenter toutes ses perfor­mances. Son envie est de devenir une grande star et sa vie tourne autour du tennis depuis que sa maman a décidé de lui mettre une raquette dans la main.

Son physique, sa gentillesse doivent plus permettre de prendre du recul et même si la France attend depuis des lustres un très très grand cham­pion, il serait sain de ne pas mettre trop de pres­sion sur un gamin qui a 16 ans et qui a encore beau­coup de choses à apprendre avant que l’on puisse imaginer le voir défier les plus grands.