En ce moment, il règne dans le tennis trico­lore un climat étrange et la période si spéciale que nous visons sur le circuit tend à révéler certaines person­na­lités, et cris­tal­lisent aussi certains comportements.

Le dernier post de Gaël Monfils quasi absent tennis­ti­que­ment depuis le début de l’année après des décla­ra­tions tapa­geuses sur son envie et sa colla­bo­ra­tion avec Gunter Bresnik est plus qu’é­voque. Quel est le but ? L’objectif ? La stratégie ?

C’est bien diffi­cile à comprendre d’au­tant qu’une danse n’est pas une démons­tra­tion tech­nique qui puisse nous rassurer sur son niveau tennistique.

Or quoi qu’en pense son entou­rage ou la « Monf », le but d’un joueur de tennis c’est bien de taper dans la balle, de gagner, de perdre, de courir, etc etc etc…