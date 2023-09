Il y a exhi­bi­tion et exhibition.

Gaël Monfils, qui est un showman, ne doit pas vrai­ment connaitre l’his­toire de la Laver Cup car depuis qu’elle existe elle n’a jamais été jouée en mode « relax » comme peut l’être par exemple l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou avec des règles très spéciales dont des fameuses cartes joker.

La Laver, c’est du sérieux d’au­tant plus qu’elle réunit souvent les meilleurs joueurs du monde qui veulent défendre leurs couleurs avec pugnacité.

Si cela avait été une exhi­bi­tion en mode confettis et pop corn, alors Sock et Tiafoe auraient baissé la garde l’an dernier face à Nadal et Federer lors d’un double qui avait créé une vraie polé­mique puisque Frances avait carré­ment allumé au filet Rafa sur un point déterminant.