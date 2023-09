Il y a exhi­bi­tion et exhibition.

La Monf qui est un showman ne doit pas vrai­ment connaitre l’his­toire de la Laver Cup car depuis qu’elle existe elle n’a jamais été jouée en mode hypra cool comme peut l’être l’UTS, son court de simple et ses fameuses cartes joker.

La Laver, c’est du « sérieux » d’au­tant plus qu’elle réunit souvent les meilleurs joueurs du monde qui veulent défendre leurs couleurs avec pugnacité.

Si cela avait été une exhi­bi­tion en mode confettis et pop corn alors Sock et Tiafoe auraient baissé la garde l’an dernier face à Nadal et Federer lors d’un double qui avait crée une vraie polé­mique puisque Frances avait carré­ment allumé au filet le roi Rafa.