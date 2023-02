Lors de son dernier vlog, Gaël Monfils évoque donc son retour à la compé­ti­tion programmé à Rotterdam la semaine prochaine.

Stephane Robert, venu avec un spar­ring partner ukrai­nien pour taper la balle avec le Parisien, est lui même surpris en fin de séance quand Gaël lui explique qu’il sera présent aux Pays‐Bas : « Tu reprends déjà ! »

C’est cette vraie surprise qui nous inquiète un peu même si les images ont été filmées il y a un bout de temps et que le Tricolore a depuis dû parfaire sa prépa­ra­tion en conti­nuant à se « faire mal ».

Si Richard Gasquet est toujours là et peut faire des étin­celles, il n’a plus la caisse pour réaliser un gros exploit alors qu’un Gaël à 100% est toujours capable de tout, du meilleur, comme du pire.

On a donc besoin de notre « Monf » encore un peu, juste pour s’en­flammer et rêver car même si nos Français sont top 100, et que certains progressent, le chemin est encore trop long pour espérer bous­culer les meilleurs.