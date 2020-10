Patrick Mourtatgolou est intervenu sur les réseaux sociaux pour insister sur un point précis lié au confinement. Nous partageons son idée qui est celle du bon sens. Les dispositions prises autour de la pratique sportive dans cette période ne sont pas très cohérentes comme le souligne l’interlocuteur de Patrick Mouratoglou. Et pourtant il faut s’y soumettre alors même qu’il existe des exceptions.

Et on ne parle pas des joueurs négatifs qui ne peuvent plus s’entrainer alors même qu’une future carrière les attend. En quoi deux joueurs sur un court de tennis extérieur mettent en péril le confinement surtout si c’est leur métier ou que cela va le devenir dans les prochaines mois qui viennent.