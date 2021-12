Le direc­teur tech­nique national, Nicolas Escudé a exposé lors d’un entre­tien accordé à l’Equipe la semaine dernière le rôle que doit jouer la FFT dans la forma­tion de « champions ».

Il a notam­ment eu des mots très durs sur les Petits As, mots qui ont du raisonner du côté de Tarbes où la famille Knaebel se bat depuis des « siècles » pour orga­niser cette compé­ti­tion unique.

Alors, Nicolas a beau s’en « foutre » comme il dit que l’on y soulève le trophée, il aurait pu faire preuve de plus de respect pour ce grand barnum tarbais qui quoi qu’il dise a toujours révélé des grands champions.

Pointer les Petits As ainsi, c’est illo­gique, contre productif d’au­tant que cela n’a pas de réel­le­ment de sens.

On imagine comment les joyeux béné­voles ont accueilli cette décla­ra­tion, eux qui chaque année sacri­fient du temps pour que les futurs cham­pions soient bien reçus.

Donc effec­ti­ve­ment, gagner les Petits As ne garantit pas une carrière mais il vaut mieux aller se confronter à ceux qui se fait de mieux dans sa caté­gorie d’âge plutôt que rester à la « maison » et faire des gammes du côté de la porte d’Auteuil.

Car quoi que dise le DTN, le tennis est un sport de combat, et plus tôt cette notion est ancrée, plus tôt le joueur se forge une vraie iden­tité. Un beau coup droit c’est bien, un vrai mental c’est mieux.