La scène est inédite sur le tour mais c’est presque un rituel dans les tour­nois du dimanche et les matchs par équipes.

Quand un jeune loup affronte le ténor régional souvent plus âgé et plus expé­ri­menté, il se doit de ne pas lui manquer de « respect ». Mais c’est là où le bas blesse, car cette limite, ce passage où le « doyen » ne se sent pas respecté est fina­le­ment défini par le doyen lui‐même.



C’est un peu ce que l’on a vécu dans la troi­sième manche entre Rafael Nadal et Lorenzo Sonego qui criait trop fort selon l’Espagnol. Rafa l’a alors convoqué au filet pour lui expli­quer les « règles » tout en restant très calme et posé.

On ose pas imaginer les commen­taires si Novak ou Nick ce serait permis de faire une telle mise au point. Après, il faut aussi avouer que les images révèlent bien l’idée que Rafa n’est pas plus énervé que cela. Il faut dire qu’il maitrise le match.

De l’autre côté, Sonego ne comprend pas grand chose à la situa­tion et ne peut décem­ment se rebeller ou dire au GOAT de se « taire ».

Quelques minutes plus tard, Rafa boucle la rencontre et l’Italien n’a plus que la confé­rence de presse pour expli­quer son désarroi.