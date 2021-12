Quand on voit la crise hysté­rique des auto­rités austra­liennes au sujet de Novak Djokovic, on a presque envie d’y voir un signe du « destin » en appre­nant que Rafael Nadal, l’un des premiers vaccinés, bon soldat et gentil bébé, vient d’être déclaré positif au covid‐19.

C’est tout un monde qui s’écroule pour Craig Tiley qui se voyait déjà rece­voir la star espa­gnole en grande pompe avec sa triple dose dans le bras gauche.

Depuis, on a a appris qu’être vacciné n’empêchait pas la trans­mis­sion, un dilemme pour le « Happy Slam » qui avait vendu un tournoi 100% safe.

Maintenant, il se peut donc que Novak arrive aux pays des Kangourous sans vaccin mais avec son lot de tiges pour son nez, et que Rafael Nadal soit contraint, ce qu’on ne lui souhaite pas, de rester chez lui.

En revanche, il semble bien que le retour d’une bulle soit probable vu ces problèmes de trans­mis­sions et là on ne pourra qu’ap­plaudir des deux mains car non vaccinés, et vaccinés seront dans le même bateau.