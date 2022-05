Les images de Rafael Nadal hier sur le central à l’en­trai­ne­ment dans un central très bien garni sont des vraies bonnes nouvelles.

D’abord parce qu’elles confirment que cette bles­sure au pied n’est pas toujours insup­por­table comme l’avait précisé Rafa mais aussi parce que l’Espagnol était souriant, joueur, et visi­ble­ment très joyeux.

Si Rafa n’a jamais été austère lors de ses séances la semaine précé­dent Roland‐Garros, on sentait toujours une énorme pres­sion, comme l’idée du devoir à accomplir.

Vu les circons­tances très spéciales et inédites dans lesquelles Rafa se présente du côté de la porte d’Auteuil, il semble bien que son rôle d’out­sider soit un avan­tage, mieux qu’il pour­rait lui apporter un « plus » puis­qu’il sait que fina­le­ment presque à tout moment l’aven­ture peut s’ar­rêter indé­pen­dam­ment de sa volonté et de son envie.

Une nouvelle façon donc d’aborder le tournoi qui lui tient le plus à coeur, une forme de « lâcher prise » qui n’a jamais été sa ligne direc­trice depuis qu’il accu­mule les titres du côté de la porte d’Auteuil.