Auréolée de son 4e titre sur la terre battue pari­sienne à seule­ment 23 ans, voila que la Polonaise est comparée au plus grand joueur de tous les temps sur l’ocre, un certain Rafael Nadal.

Si l’un des deux a déjà 14 titres en poche, les spécia­listes nous expliquent à gorges déployées qu’Iga pour­rait le rejoindre tant elle est impos­sible à jouer sur la pous­sière orangée.

On n’a rien contre les prédic­tions mais il faut bien avouer que si l’on peut trouver des simi­li­tudes tech­niques et tactiques entre les deux cham­pions, d’autres éléments nous laissent plus que perplexes.

Le prin­cipal est la fameuse pres­sion qui peut dévaster cette jeune fille qui était dans état très « étrange » sur le podium ce samedi ne contrô­lant au final pas grand chose.

Elle l’a expliqué, elle est perfec­tion­niste, comme Rafa.

Mais là où l’Espagnol a toujours su fina­le­ment se contenir notam­ment grâce à ses rituels et un envi­ron­ne­ment fami­lial préparé à la compé­ti­tion perma­nente, Iga présente le risque de s’user menta­le­ment notam­ment si une vraie concur­rence se présente à elle.

Certes, elle domine, mais sa fragi­lité émotion­nelle pour­rait lui jouer des tours, ce qu’on ne lui souhaite pas.

Au final, cette compa­raison, alors même qu’elle n’est pas arrivée au tiers de la perfor­mance de Nadal, n’est pas un service qu’on lui rend d’au­tant que l’on sait l’amour qu’elle porte à l’Espagnol.