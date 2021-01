Visiblement Rafael Nadal a déci­dé de prendre la main et d’at­ti­rer l’at­ten­tion. Ceux qui se plai­gnaient de son absence dans les médias sont donc ser­vis. Et quoi de mieux que CNN pour s’a­dres­ser à la pla­nète entière, don­ner sa ver­sion des faits sur cette qua­ran­taine et resi­tuer le débat là où il a une place plus poli­ti­que­ment correct.

Si Djokovic n’a fait que relayer les doléances des joueurs, Rafa lui lance quelques géné­ra­li­tés, parle de souf­france et de l’i­dée qu’il aime tant, celle de com­pa­tir et de res­ter tou­jours positif.

Un dis­cours inat­ta­quable, sauf pour ceux qui veulent juste pou­voir enfin bos­ser dans des condi­tions simi­laires à leurs futurs adver­saires : « Je com­prends évi­dem­ment ce que peut res­sen­tir les joueurs qui sont dans la qua­ran­taine stricte, mais d’un autre côté il faut se rendre compte aus­si que c’est le monde entier qui est dans une situa­tion très spé­ciale, que cette pan­dé­mie a fait des ravages et je sais de quoi je parle car j’ai eu des proches qui ont per­du des parents et qui n’ont pas pu leur dire un der­nier adieu. C’est pour cela qu’il faut accep­ter la situa­tion et sur­tout res­ter posi­tif car au final, nous avons beau­coup de chance de pou­voir à nou­veau jouer au ten­nis sur­tout ici en Australie où les auto­ri­tés sont par­ve­nues à stop­per le Covid‐19″