Bercy : Tommy Paul, Turin : Taylor Fritz et Felix Auger‐Aliassime en atten­dant Casper Ruud. Rafael Nadal termine sa saison dans le rouge écar­late en propo­sant une jeu qu’on ne lui connaît pas.

Son fameux body langage est absent et ses regards vers son clan sont ceux d’un enfant perdu dans un bac à sable.

En confé­rence de presse, il a beau nous rassurer, on est forcé­ment inquiet de le voir trainer la patte à la recherche d’un coup droit digne de son talent et de son palmarès.

Alors vous me direz que fina­le­ment, c’est toujours ou presque la même rengaine en fin de saison, quand l’in­door prend le pouvoir et que son corps fatigué ne répond plus, Rafa plonge.

On espère que c’est le cas : sa fameuse crise de l’au­tomne. On y croit aussi car Rafa nous a jamais déçus. Il reste et restera le guer­rier de l’impossible.

La seule chose que l’on peut dire très égoïs­te­ment, c’est que l’on ne méri­tait pas ça, que Rafa aurait pu poser la raquette, il avait quand même une excuse en béton.

Mais bon, quand dans la vie tu as été programmé pour une seule chose, il est bien diffi­cile de s’en éloi­gner. Il reste que son obses­sion est un atout formi­dable : c’est cette fameuse pensée magique, celle qui lui a permis de rester en vie quand tout allait mal et que tous les obser­va­teurs pensaient qu’il était fini.