En période de confinement, et tout le monde a fait cette expérience, on se met une journée à mettre de l’ordre, à ranger ses armoires, son grenier et son garage, histoire de combler le temps mais aussi parce que chaque fois que l’on passait devant un « petit bordel » on se disait un jour qu’on le ferait.

Et bien ce jour, c’était hier pour Yannick Noah qui a ouvert la boite à souvenirs avec les risques que cela peut engendrer en terme de coup de vieux mais aussi de révolte.

On a jugé donc utile de vous mettre les liens de trois posts du grand Yann car ils sont édifiants et rappellent quelques principes de base, le combat qui était le sien, son destin et son parcours qui reste hors du temps presque figé. Merci Yannick !