Ce lundi, cela fait donc la 378ème semaine que Novak Djokovic trône à la première place mondiale effa­çant donc le record de la divine Steffi Graf.

On ne sait pas combien de records le Serbe va encore battre ou pulvé­riser mais plus le temps passe et plus Novak se construit un palmarès irréel.

Il doit cela à son envie de marquer l’his­toire et sa force mentale.

Plus cela semble diffi­cile, plus Novak s’accroche.

C’est un titan, un monstre qui a vu le jour grâce aux talents de ses adver­saires de toujours Rafael Nadal et Roger Federer.

Maintenant que d’autres petits génies pointent le bout de leur nez comme Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, il est évident que Novak va encore trouver une moti­va­tion supplé­men­taire pour conti­nuer à vaincre et « combattre ».

Ses fans, toujours plus nombreux, ont compris qu’au delà de certains déra­pages incon­trôlés, il est et sera le GOAT notam­ment si l’on se base froi­de­ment sur les résul­tats et le palmarès plutôt que sur des impres­sions ou des juge­ments esthétiques.

Qu’on le veuille ou non, Novak est un cham­pion extra­va­gant qu’il faut essayer de comprendre et d’apprivoiser.

Il y a un an, il sortait tout juste d’une chasse à l’homme impro­bable et peu de spécia­listes auraient pu parier sur un tel renou­veau, mais qu’on se le dise, Novak Djokovic renaît toujours de ses cendres.