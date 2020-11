Où s’arrête une enquête ? Et où commence-t-elle ? C’est la question que l’on peut se poser quand on lit avec précision le papier de Ben Rothenberg qui est allé rencontrer longuement Olga l’ex-petite amie d’Alexander Zverev.



Dans ce long reportage, le journaliste américain donne donc la parole à Olga qui avec une précision diabolique explique des scènes de sa vie privée amoureuse qui peuvent nous convaincre qu’effectivement qu’Alexandre Zverev est un tyran.

Ce déballage est gênant d’autant qu’il s’agit de sa vérité mais aussi de leurs vies privées. « Je veux juste que la vérité soit connue, je ne veux rien de lui. Mon seul objectif est d’aider d’autres personnes qui sont dans la même situation que j’ai traversée et qui ont besoin de force pour survivre.« explique l’ex-petite fiancée de Zverev.

Les commentaires n’ont pas tardé sur le net. Il y a ceux qui trouvent le processus très limite et d’autres qui y voient les confidences d’une femme victime d’harcèlement, et du fameux pervers narcissique.

On ose aussi ici vous posez le passage où Olga explique le pourquoi du comment de sa relation avec Zverev : « Pour moi, peu importe la renommée de mon petit ami pour moi, il était juste le Sascha avec qui je suis sortie pour la première fois quand j’avais 15 ans », dit-elle avec une vraie innocence….

Au final, on se dit que celui qui est le plus responsable de cette vague est bien le support qui a décidé de publier ce texte, le journaliste lui a fait son boulot, et Olga a donné sa version des faits.