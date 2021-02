Le gou­ver­ne­ment de l’é­tat de Victoria a déci­dé d’an­nu­ler toutes les ren­contres de ce jeu­di suite à un contrôle posi­tif au Covid‐19 qui concerne un employé du Grand Hyatt Hôtel où 600 per­sonnes concer­nées par le tour­noi sont logées.

Un confi­ne­ment de cinq jours a débu­té lun­di dans la ville de Perth pour la même cause, un cas Covid Plus. Comme vous le savez, en Australie, on ne rigole pas avec le virus et cer­tains ont même pous­sé le bou­chon un peu plus loin en esti­mant que le pays du Kangourou était fina­le­ment l’exemple à suivre. On leur rap­pel­le­ra que leur confi­ne­ment de plu­sieurs mois (100 jours envi­ron) a eu lieu sans sou­tien finan­cier de la part des auto­ri­tés et avec des dénon­cia­tions dignes d’un autre temps.

Ceci dit, on ne peut que se satis­faire de la déci­sion prise aujourd’­hui car elle va sur­ement per­mettre de sau­ver l’es­sen­tiel. L’idée est plu­tôt simple. Tout le monde dans sa chambre prêt pour le test « fati­dique ». Les néga­tifs sur les courts, les posi­tifs dans leur lit.

C’est en effet le scé­na­rio le plus pro­bable. Cela implique for­cé­ment une logis­tique de dingue et une envie forte de ne pas tout remettre en cause. Les auto­ri­tés mais aus­si Tennis Australia ne peuvent pas en effet ima­gi­ner mettre un terme à ce petit « bar­num joyeux » qui nous avait per­mis de regoû­ter au plai­sir du ten­nis avec des spectateurs.

Si c’est le cas, ce serait tota­le­ment injuste et pas méri­té tant tout a été construit pour évi­ter le pire.

Alors, évi­dem­ment, on est pas à jour près, voire deux, voire un peu plus si on peut vivre un Open d’Australie dans la joie et la bonne humeur.

La bonne nou­velle, c’est qu’il reste quatre jours avant le début du pre­mier tour­noi du Grand Chelem de la sai­son 2021, autant dire que la marge de manœuvre est énorme !