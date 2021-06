La crise du Covid‐19 a touché de plein fouet la WTA dont l’équi­libre finan­cier est très lié à la tournée asiatique.

Même si la situa­tion sani­taire s’amé­liore, il semble bien que la « Chine » soit moins entrain de rester le grand argen­tier du circuit.

Un retrait massif de certains tour­nois majeurs chinois auraient des consé­quences très impor­tantes pour la WTA et donc le tennis féminin.

Sans vouloir mini­miser la victoire de la joueuse tchèque Krejcikova à Roland‐Garros, il faut bien avouer que le tennis féminin patine depuis quelques années.

L’arrivée de Naomi Osaka lui avait redonné du « pep’s » mais la récente sortie de la japo­naise n’a rien arrangé et Serena Williams ne peut à elle tout seule porter le circuit.

Les mois qui arrivent vont être déci­sifs et si l’idée de la fusion entre l’ATP et la WTA semblait irréa­liste, peut‐être que ce sera la vraie solu­tion pour sauver les meubles et redé­finir un nouveau projet.