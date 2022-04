L’escalade des provo­ca­tions atteint des sommets avec le post sur Twitter de Benoit Paire après sa défaite au premier tour d’Estoril face au Coréen Soonwoo Kwon (6–4, 7–5).

Accusé à juste titre d’avoir voulu montrer son posté­rieur au moment de sa sortie sous les sifflets du public, l’Avignonnais a enfoncé le clou avec une émoji bien connu des fans des réseaux sociaux (NDLR : le doigt du fuck off).

Très vite ce tweet a été effacé par le Tricolore pour laisser la place à des copies d’écran de parieurs qui l’in­sul­taient… Celui qui comprend la stra­tégie de com’ de Benoit Paire peut nous envoyer un mail, on est preneur car là on est vrai­ment perdu, et on ne sait ni comme l’aider, ni comment le plaindre.