On peut tout dire sur Benoit Paire mais il semble bien que le scénario soit déjà écrit.

Sans entrai­ne­ment tennis­tique, ni physique, le Tricolore va donc écumer les derniers tour­nois qu’il peut jouer avec son clas­se­ment protégé, une aubaine. Puis le couperet va tomber.

On le voit très mal alors se mettre au boulot histoire de revenir au sommet. On penche­rait plus pour une pseudo carrière dans la télé­réa­lité, le temps là aussi que sa noto­riété fasse des étincelles.

Puis viendra le moment où la télé et les médias se lasse­ront du person­nage. Ce sera alors peut‐être le temps d’une nouvelle vie, celle d’une personne normale, d’un jeune homme ayant vécu inten­sé­ment une carrière qui aurait pu être plus belle, ou plus calme.

Hier, encore, Benoit s’est donné en spec­tacle comme pour faire passer un énième message de joie de vivre alors que le jeune homme est à la dérive.

Le débat de le sanc­tionner ou pas ne chan­gera rien. Seul l’arrêt de son clas­se­ment protégé par cette pandémie l’obli­gera à se poser quelques ques­tions, voir de ranger défi­ni­ti­ve­ment sa raquette dans le placard. Tout est possible…