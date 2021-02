C’est déjà ter­mi­né et c’est tant mieux. Tant mieux pour les fans et tant mieux pour eux, tel­le­ment Monfils et Paire ont l’air de souf­frir sur un court, de ne pas prendre de plai­sir, alors que visi­ble­ment en dehors ils s’é­clatent. S’éclatent sur un banc de l’ATP Cup, s’é­clatent devant leur écran, sur les réseaux sociaux.

Si Monfils nous ras­sure en expli­quant qu’il s’en­traîne comme un bou­cher, Paire pré­fère s’ex­cu­ser sur son compte ins­ta­gram en expli­quant qu’il va faire des efforts.

Au final, il y a une cer­ti­tude, c’est l’i­mage peu valo­ri­sante que ren­voient ces deux cham­pions vers les pas­sion­nés et les jeunes qui espèrent un jour avoir une carrière.

Que Gaël nous demande à nous les médias de ne pas le des­cendre c’est une chose mais son dis­cours est tel­le­ment « com­pli­qué » qu’il devrait sûre­ment se faire conseiller pour évi­ter de souf­fler le chaud :‘Je suis très moti­vé » puis le froid « J’ai pas confiance ».

Quand à l’i­dée que l’on ne devrait pas le juger, on lui rétor­que­ra que les médias sont là pour ça, pour consta­ter les dégâts ou van­ter les exploits.

Le sport, c’est avant tout un résul­tat. Un spor­tif est là pour per­for­mer et non pour jouer un rôle ou se don­ner en spectacle.