Evidemment en ce moment le tennis italien est au sommet et tous les spécia­listes vantent leur système de forma­tion basé sur une forte culture de club qui sont majo­ri­tai­re­ment privés et une densité forte de tour­nois sur le terri­toire pour permettre aux jeunes de très vite pouvoir se former au haut‐niveau. Ce cock­tail explosif permet donc à l’Italie d’être présente ne force dans le Top 100. C’est le constat que fait l’an­cien joueur Paolo Bertolucci. En revanche son raccourci concer­nant la France est un peu gratuit.

« Je pense que ce sont des moments, des cycles. Parfois, c’est du côté des hommes, parfois du côté des femmes. Il y a quelques années, nous avions une équipe très forte chez les femmes. Il y a des nations, comme la Suède autre­fois, qui ont complè­te­ment disparu de la scène mondiale. Puis il y a l’Espagne, qui a toujours produit des joueurs. Aujourd’hui, la France est en crise. Et main­te­nant, c’est à notre tour d’être au sommet du monde, alors profi­tons de ces années »

Avec 14 joueurs dans le Top 100 contre 8 pour les trans­al­pins, le mot crise semble peu approprié.





