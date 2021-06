L’exercice est diffi­cile. D’un côté une cham­pionne douée et talen­tueuse qui en moins de cinq ans et quelques titres est devenu une icône dans son pays. De l’autre, un compor­te­ment narcis­sique bien en phase avec le rythme de notre société.

Suit une décla­ra­tion unique où les médias sont accusés de lui « pourrir » le cerveau. Levée de boucliers légi­time de la profes­sion qui ne fait que son travail, poser des ques­tions et tenter de faire vivre aux fans les évènements.

L’affaire prend du volume, les tour­nois du Grand Chelem menacent…et Naomi qui n’est pas à une pirouette près déclare forfait expli­quant souf­frir de dépression.

Alors que dire ? Rien ou pas beau­coup plus car nous n’avons pas suffi­sam­ment d’in­for­ma­tions précises sur le sujet. On peut juste s’in­ter­roger sur le timing et sur les consé­quences à l’avenir de cette « histoire ».

Maintenant reste à savoir si Naomi sera présente à Wimbledon ou pas.…