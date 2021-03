Le grand rendez‐vous de la terre battue doit débuter le 17 Mai, ce qui en terme d’or­ga­ni­sa­tion est assez court.

Peu d’in­for­ma­tions circulent sur la version qui sera proposée et c’est bien normal puisque rien n’est inscrit dans le marbre en terme d’or­ga­ni­sa­tions d’évè­ne­ments sportifs.

A l’in­verse de la Grande‐Bretagne dont le calen­drier de sortie de la crise du Covid‐19 a été clai­re­ment défini même pour le sport pro, en France, pour l’ins­tant, c’est le flou total et on comprend aisé­ment que les diri­geants de la FFT doivent passer quelques nuits blanches.

L’experience de l’an dernier va quand servir c’est certain et il semble logique que trois scéna­rios soient posés sur la table : celui d’un jauge max, jauge mini, et malgré tout le huis‐clos.

Concernant la jauge, un bruit circule autour de 5.000 spec­ta­teurs pour chaque grand court, le Lenglen et le Central et autour de 20% pour les autres. Mais ces hypo­thèses peuvent rapi­de­ment devenir caduques comme cela a été le cas l’an dernier.

Ce que l’on espère, c’est que malgré tout, la déci­sion soit prise le plus vite possible, pour que l’on puisse remplacer le flou par une perspective.

Et on ne doute pas une seule seconde que la direc­tion de la FFT fasse le maximum pour que cette édition 2021 soit aussi « festive » que possible.