Il n’est jamais trop tard pour bien faire. En confinement, on essaye aussi de voir des films, séries, documentaires que l’on a pas pris le temps de regarder. Hier, c’est donc ce que j’ai fait. Je me suis posé dans le canapé pour aller à la rencontre d’Andy Murray à travers le doc « Resurfacing » produit par Amazon.

Deux heures d’images bien construites avec Andy comme héros, comme clown parfois mais surtout comme gladiateur. Authentique et poignant « Resurfacing » nous donne les clés du « cerveau » d’Andy, de ses démons et de son amour pour son sport, le tennis, et la vie qui va avec.

On découvre donc d’autres facettes de ce champion qui se livre comme jamais.

On comprend aussi le travail gigantesque qu’il a fallu entreprendre pour revenir à un certain niveau.

On évalue la qualité de son team toujours aux petits soins pour que cette aventure humaine incroyable continue à vivre.

A l’heure où Andy parle d’un retour totalement différent que celui que l’on a vécu en 2020, ce document remet les pendules à l’heure au sujet de ce champion dont le palmarès déjà bien fourni ne reflète pas toute la dimension du personnage.

Andy est un vrai héros, un rescapé, il le sait et c’est pour cela qu’il ne lâche rien.