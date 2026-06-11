C’est devenu une habi­tude mais elle n’est pas forcé­ment « belle ».

D’ailleurs, on pensait qu’avec le titre acquis par son « ami » Alexander Zverev à Roland Garros, Roger Federer allait changer d’état d’es­prit et prendre le temps d’écrire un petit mot pour féli­citer le joueur alle­mand d’au­tant qu’un premier titre après tant de péri­pé­ties reste un vrai évènement.

Alors, on ne doute pas que Roger lui a envoyé un message en perso mais cela aurait été encore plus grand qu’il s’as­socie à ce succès comme l’on fait Rafael Nadal, novak Djokovic par exemple.

Peut‐être que pris par son actua­lité et la récente annonce de sa parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion à l’US Open ne lui a pas laissé le champ de tir média­tique qu’il voulait.