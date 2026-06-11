C’est devenu une habitude mais elle n’est pas forcément « belle ».
D’ailleurs, on pensait qu’avec le titre acquis par son « ami » Alexander Zverev à Roland Garros, Roger Federer allait changer d’état d’esprit et prendre le temps d’écrire un petit mot pour féliciter le joueur allemand d’autant qu’un premier titre après tant de péripéties reste un vrai évènement.
Alors, on ne doute pas que Roger lui a envoyé un message en perso mais cela aurait été encore plus grand qu’il s’associe à ce succès comme l’on fait Rafael Nadal, novak Djokovic par exemple.
Peut‐être que pris par son actualité et la récente annonce de sa participation à une exhibition à l’US Open ne lui a pas laissé le champ de tir médiatique qu’il voulait.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 10:22