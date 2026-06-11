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Roger Federer est aux abonnés absents, et c’est dommage !

Par
Laurent Trupiano
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C’est devenu une habi­tude mais elle n’est pas forcé­ment « belle ». 

D’ailleurs, on pensait qu’avec le titre acquis par son « ami » Alexander Zverev à Roland Garros, Roger Federer allait changer d’état d’es­prit et prendre le temps d’écrire un petit mot pour féli­citer le joueur alle­mand d’au­tant qu’un premier titre après tant de péri­pé­ties reste un vrai évènement. 

Alors, on ne doute pas que Roger lui a envoyé un message en perso mais cela aurait été encore plus grand qu’il s’as­socie à ce succès comme l’on fait Rafael Nadal, novak Djokovic par exemple. 

Peut‐être que pris par son actua­lité et la récente annonce de sa parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion à l’US Open ne lui a pas laissé le champ de tir média­tique qu’il voulait.

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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