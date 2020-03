Avec cette trêve forcée, beaucoup de fans ont vanté avec humour le don de l’anticipation du Suisse.

Il reste que malgré une déclaration d’Ivan Ljubicic largement relayée sur les sites d’informations, on n’a pas de nouvelles de Roger Federer. Or, inutile de préciser que sa parole compte et qu’il a peut-être joué un rôle pendant cette période où son expérience peut servir.

Son silence est donc très étonnant d’autant que tous les grandes stars du sport se sont exprimées sur la pandémie. Selon nous, mais nous n’avons pas d’informations à ce sujet, il serait logique que le Bâlois, maintenant que l’état d’urgence existe en Europe mais aussi dans son pays, prenne la parole car cela aurait un vrai retentissement.