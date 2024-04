Encore une fois Casper Ruud s’est créé l’op­por­tu­nité de vaincre son syndrome en se quali­fiant pour la finale de Barcelone, un tournoi classé dans la caté­gorie ATP500.

Sur 21 finales jouées sur le circuit, le Norvégien a remporté 10 trophées tous acquis en ATP250, ce qui fait un peu tâche pour un joueur déjà trois fois fina­listes en Grand Chelem.

La semaine dernière avant d’aborder son duel en finale à Monaco personne ne pouvait imaginer qu’il allait autant gamberger dans la première manche face à Stefanos d’au­tant que la veille il avait été solide notam­ment en fin de match face à un Djokovic un peu truqueur. Cela était même une grande première pour lui car il n’avait jamais dominé le Serbe.

Sa mission ce dimanche est donc clai­re­ment définie elle tient en six lettres : gagner.

Car dans ce genre de situa­tion, plus cela dure et bien sûr plus cela devient compliqué de se sortir de cette fameuse spirale négative.